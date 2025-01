Lees terug: zo verliep de XR-demonstratie vandaag bij de sluizen van IJmuiden

21 oktober 2024, 14.33 uur

Burgemeester Frank Dales van Velsen kijkt tevreden terug op het protest bij de Zeesluis in IJmuiden. Actievoerders van Extinction Rebellion (XR) blokkeerden daar enige tijd een sluisdeur en er was een tegenprotest van IJmuidenaren die dit wilden voorkomen. "Iedereen heeft een beetje zijn zin gekregen en iedereen is na de demonstratie weer veilig naar huis teruggekeerd", zei de burgemeester volgens ANP, die maandag aanwezig was bij de acties.

Ondanks dat er veel politie op en rond de sluizen was, wisten de betogers van XR er toch voor te zorgen dat het cruiseschip MSC Virtuosa vertraging opliep. Volgens Dales kon het schip een uur later dan gepland door naar Amsterdam. "Dat vind ik binnen de marge." De burgemeester zei dat hij vooraf bezorgd was dat beide groepen met elkaar in conflict zouden komen en is blij dat dat niet is gebeurd.