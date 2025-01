'Modellen' flaneren met kunstwerken over Art Catwalk in Zwaag

Kunstenares Joann Bos liep al twintig jaar rond met het idee. "Lang niet iedereen kan in een galerie terecht. En we willen iedereen een kans geven om op de catwalk te shinen met hun kunstwerk. Dat was mijn ultieme droom."

En daarbij vond ze in stichting Kunst in de Kas een goede partner. De Dorpskerk werd na de gebruikelijk zondagdienst omgetoverd tot een heuse modeshow voor 26 kunstenaars. Een idee dat aansloeg bij het publiek. De kerk zat vol, en er was zelfs nog een wachtlijst om een toegangskaartje te kunnen krijgen.

Waar de één het ook wel wat ongemakkelijk vond, waren er andere kunstenaars die zich helemaal thuis voelden op de catwalk. Mandak Azizi had een speciale kroon opgedaan. "Het was voor het eerst dat ik dit deed, maar ik vond het heel leuk. Ik vind het ook belangrijk om aan de samenleving en politiek te laten zien dat kunst belangrijk is."

'160 mensen die kijken, dat voet heel naakt'

Maar voor kunstenares Eline de Zoete was het ook wel een opluchting toen het modellenwerk erop zat. "Over een rode loper lopen en 160 mensen kijken naar je, dat voelt heel naakt. Ik voel mezelf zeker geen model nu, absoluut niet", vertelt ze lachend.

Wat Joann Bos betreft komt er zeker een vervolg. "Er zijn ook al galeries die hebben gezegd dat ze dit willen doen. En wat mij betreft doen we dit ook nog een keer. Misschien niet volgend jaar, maar het is absoluut voor herhaling vatbaar."