Man gewond nadat elektriciteitskast op hem belandt

Hulpdiensten kwamen zondagavond massaal in actie om de man uit zijn benarde positie te bevrijden. Onder andere een traumahelikopter en de brandweer waren ter plekke.

Een groep van zo'n zes brandweermannen heeft de man onder de stalen behuizing vandaan weten te krijgen.

Een politiewoordvoerder laat weten aan NH dat de man nog aanspreekbaar was voordat hij naar het ziekenhuis werd vervoerd. De politie is momenteel aanwezig om te onderzoeken wat er is gebeurd.