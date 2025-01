Recordaantal deelnemers aan Amsterdam Marathon: "Mijn geheim? Gewoon doorgaan"

Een van de lopers had al 36 marathons gedaan. Zijn geheim? "Gewoon doorgaan. Doei!" Dat was niet voor iedereen makkelijk. "Hoe denk je dat ik me voel na ruim 40 kilometer?", zei een hardloper die tegen een hek stond om weer op adem te komen. Toch had hij er wel vertrouwen in. "Natuurlijk haal ik het."

De marathonlopers kwamen premier Dick Schoof tegen bij de finish in het Olympisch Stadion. Schoof was er zo'n vier uur. Naar verluidt heeft hij zelf de halve marathon gelopen vandaag, maar hij finishte bewust niet in het zicht van de camera's.

Schuilnaam

Volgens het ANP liep hij de ruim 21 kilometer in een tijd van 01:53:00. Van de premier is bekend dat hij een fanatiek marathonloper is.

Schoof deed mee onder de schuilnaam Peter Jansen, in de talkshow Renze op zondag legde hij uit dat hij dat deed 'zodat ik niet te tracken ben'. Zijn eigen voornaam stond wel op zijn startnummer. Volgens Schoof was het 'wel even werken'.

De minister-president liet zich naar eigen zeggen 'lekker enthousiasmeren door het publiek' en kreeg onderweg ook van mensen aanmoedigingen. "Hey Dickie, hey Schoofie, hey, onze minister-president", hoorde Schoof naar eigen zeggen.

In deze auto vertrok hij na de halve marathon: