IJzersterk debuut voor lassende atleet Filmon Tesfu bij Amsterdam Marathon

Filmon Tesfu voelde zich de koning te rijk na de finish van de Amsterdam Marathon. De lassende atleet uit Den Helder maakte zijn debuut en kwam als tweede Nederlander over de finish in het Olympisch Stadion (2:10.58). "Ik wilde na twee uur en tien minuten over de finish komen en dat is gelukt", jubelde de breed glimlachende Tesfu na afloop.