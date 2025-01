Tsegaye Getachew wint door fenomenale eindsprint zijn tweede Amsterdam Marathon

Het is Tsegaye Getachew gelukt om de Amsterdam Marathon op zijn naam te schrijven. De atleet uit Ethiopië kwam na 2 uur, 5 minuten en 38 seconden over de streep in het Olympisch Stadion. Hij was eerder al de snelste in 2022. Yalemzerf Yehualaw is de beste vrouw met 2 uur, 16 minuten en 52 seconden en dat was een parcoursrecord.