Slachtoffer ongeluk met vuilniswagen was grote naam in de muziekindustrie

Charles werd op 14 oktober rond 13.00 uur door een vuilniswagen aangereden. Een dag later werd bekend dat het zou gaan om een Amerikaanse toerist. Nu blijkt dat ze in de stad was, omdat Charles op donderdag zou spreken op het Amsterdam Dance Event. Zo werkte ze al meer dan zes jaar bij online streamingplatform Twitch en gaf leiding aan het Twitch Music-team.

Gemis

Haar man bevestigt het overlijden van Charles op sociale media. "Ze gaf liefde en ze kreeg liefde, bouwde een netwerk van vrienden op, ongeëvenaard met iemand die ik ooit heb gekend", schrijft hij. "Ze zal diep gemist worden door vrienden en familie, haar geliefde zoon Ben, mijn zoon Sam, en nog zoveel meer."

Twitch-directeur Daniel Clancy over het verlies van Charles: "Iedereen die muziek op Twitch gebruikt, is dankbaarheid verschuldigd aan Cindy's werk." Clancy benadrukt het gemis met het overlijden van de Amerikaanse. "Iedereen die met Cindy heeft gewerkt, weet hoeveel ze gaf om iedereen met wie ze werkte. Ik weet dat iedereen die met haar heeft gewerkt geschokt was toen ze het nieuws hoorde", valt in een bericht op LinkedIn te lezen.

Ongeluk

De politie hield de bestuurder van de vuilniswagen na het ongeluk aan. Dat is gebruikelijk bij dit soort incidenten. Het leek erop dat de vuilniswagen tegen het verkeer in reed op het moment dat het ongeluk plaatsvond.