Lees terug: zwaarbevochten zege Ajax tegen Heracles door dubbelslag Weghorst

Goedemorgen en welkom in ons liveblog. Deze zondag zal vooral in het teken van de Amsterdam Marathon staan. De wedstrijd is vanaf 9.00 uur te volgen, waarna vanaf 11.35 uur onze uitzending volgt. De mannen en vrouwen van Ajax komen in actie. De mannen spelen tegen Heracles Almelo (oud-club van Wout Weghorst) en de vrouwen tegen Feyenoord. Mis niks in ons liveblog.