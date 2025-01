40 miljoen om de Amstelveense Poel te baggeren? Eerst eens kijken of dat zin heeft

Dat betekent niet dat er de afgelopen jaren helemaal niets is gedaan. Rijnland plaatste een aantal jaar geleden al een defosfateringsinstallatie bij de ingang van de Nieuwe Meer naar de Amstelveense Poel.

Hollander legt uit waarom dat belangrijk is: "Wij zien dat je heel veel voedingsstoffen in het water hebt, waardoor je (blauw)algen en veel minder biodiversiteit krijgt." Fosfaat is een van die voedingsstoffen. Door landbouw, stortingen van rioolwater, maar ook hondenpoep komt dat in het water terecht. De defosfateringsinstallatie filtert het er weer uit. Rijnland heeft het fosfaatgehalte met deze en andere maatregelen in de afgelopen vijftig jaar al flink omlaag gebracht.

Voorlopig nog niet zwemmen

Maar er is meer nodig, weet Hollander. Daarom wordt de komende vijf jaar gekeken of baggeren zin heeft. "We sluiten de Kleine Poel met een damwand af van de Poel", legt hij uit. "Dan kijken we of door baggeren en het aanbrengen van een zandlaag op de bodem de waterkwaliteit verbetert."

Als de resultaten positief zijn, gaan de partijen met elkaar om tafel om een besluit te nemen over een investering van 40 à 50 miljoen euro om de Poel te baggeren. Een frisse duik in het water zit er de komende 20 jaar waarschijnlijk nog niet in.