Oefening met watersnoodramp in Zaandam, 'slachtoffers' maken het hulpverleners lastig

De hulpverleners weten vooraf niet waar de slachtoffers zijn en krijgen alleen een simpele plattegrond mee.

Brokmeier legt uit: "Net als in een echte situatie. Als een gebied overstroomd is, zijn wegen en parkeerterreinen onbruikbaar. Dan is alles water, en moet je bepalen: waar kan ik varen, waar kan ik lopen, en waar kom ik nog met een auto? En waar zijn de mensen die het snelst hulp nodig hebben?"

Praktijkdag

De sfeer is nog redelijk ontspannen, maar de oefening wordt serieus genomen. "Gelukkig wordt de vloot niet vaak ingezet. Maar daarom is dit dé dag om te oefenen: hoe zat het met de boottrailer? Hoe brengen we mensen veilig aan boord?"

"Het is een praktijkdag om alles wat lokaal geoefend wordt, nu groter aan te pakken. Zodat we bij een echte inzet zo goed mogelijk kunnen werken."