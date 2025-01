Miljoenen mensen kijken naar reddingen van 8-jarige keeper Hudaifah

Hudaifah keept bij Club Atletico Amsterdam in Amsterdam Nieuw-West voor het onder-9 team. Ouders en voetballiefhebbers zien hem in het weekend zijn reddingen maken, maar dat doen ook miljoenen mensen op Instagram. 177.000, 255.000 en de meest bekeken video heeft zelfs 2,5 miljoen weergaven.

Sommige filmpjes van de jonge keeper, waarin hij reddingen van Yassine Bounou recreëert, werden gedeeld door de Marokkaanse Instagrammer Soufiane Cannavaro en weten heel wat mensen te bereiken. Volgens zijn vader Yassine gaat Hudaifah er nuchter mee om, maar vindt hij het wel hartstikke leuk.

Hudaifah, die later net zo goed wil worden als Bounou, is ontzettend fan van de Marokkaanse doelman. "Hij houdt alle ballen tegen, hij stopt zelfs penalty's." Ook zijn teamgenoten, waarmee hij dit weekend kampioen werd, denken dat Hudaifah later onder de lat staat voor Marokko.