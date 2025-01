Lees terug: kansloze avond voor AZ tegen koploper PSV (1-2) na vroege rode kaart

19 oktober 2024, 21.05 uur

De handballers van Volendam hebben de eerste wedstrijd in de Europa Cup verloren. In Oostenrijk werd er met 29-26 verloren van UHK Krems. In de eerste helft gingen het tot 8-8 gelijk op, maar daarna liep de thuisploeg uit naar 14-8. Bij rust stonden de Oostenrijkers met 14-10 voor.

Na de pauze kwam de ploeg van Geert Hinskens nog terug tot 26-24, maar uiteindelijk liepen de Oostenrijkers weer uit.

Oskar Schöll werd met elf scores de topscorer voor Volendam. Volgende week zaterdag is de return in Volendam.