Oppositie Amsterdamse gemeenteraad wil onderzoek naar verkeersveiligheid vuilniswagens

Een 69-jarige Amerikaanse vrouw kwam maandagmiddag om het leven nadat zij onder een vuilniswagen terechtkwam op de Passeerdersgracht in het centrum van de hoofdstad. De vuilniswagenchauffeur die zijn verhaal deed bij AT5 over de veiligheid van de wagens was een collega van de chauffeur die maandag betrokken was bij het fatale ongeluk.

'Ze doen niks'

In het interview waarschuwt de chauffeur voor de gevaren van het werk in het verkeer. Hij is van mening dat hijzelf en zijn collega's in een te drukke stad met te grote wagens rijden en dat er een bijrijder moet komen in de wagen die de dode hoek beter kan zien. Vroeger reden er naast de chauffeur ook twee ouderwetse 'zakkengooiers' mee, maar die zijn sinds de opmars van de ondergrondse containers in de stad op steeds meer plekken overbodig geraakt.

De chauffeur laat daarnaast weten dat suggesties die hij en zijn collega's maken om de veiligheid in het werk te verbeteren niet op steun kunnen rekenen vanuit het management. "We schreeuwen het tegen onze teamleiders, maar die moeten er dan weer mee naar een of andere stropdas of mantelrokje op kantoor. En die doen niks." Ook een verzoek voor een camerasysteem dat 360 graden rond de vuilniswagen kan kijken zou al meermaals zijn afgewezen.

Onbekende signalen

De VVD, CDA, SP, JA21, Denk en Partij voor de Dieren (zes van de tien oppositiepartijen) laten weten dat zij niet bekend waren met de signalen die de chauffeur schetst en dat het vragen bij hen oproept, vooral over de veiligheid in het verkeer. De partijen willen, als het onderzoek naar het ongeluk is afgerond, dat wethouder een breder onderzoek start naar de verkeersveiligheid van de vuilniswagens.