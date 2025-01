Terugkijken: tienduizenden sporters aan de bak tijdens de Amsterdam Marathon

Eén van de deelnemers is Filmon Tesfu. Hij doet dit jaar voor de eerste keer mee. Naast zijn topsportbestaan als atleet werkt de 31-jarige ook drie dagen in de week als lasser op de voormalig scheeps- en onderhoudswerf Willemsoord in Den Helder.

"Soms is het best zwaar om na een hele dag werken nog te hardlopen", stelt Tesfu. Naast drie dagen werken als lasser loopt de 31-jarige atleet uit Den Helder ruim 150 kilometer in de week. "Daardoor ben ik er wel klaar voor om mijn debuut te maken op de Amsterdam Marathon."

