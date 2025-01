Samenvatting: zaalvoetbaltopper tussen bekerwinnaar VNS United en kampioen Tigers

Het duel tussen VNS United en Tigers Roermond betekende een ontmoeting tussen de bekerwinnaar en de landskampioen. VNS won de beker en Tigers versloeg Hovocubo in de finale. Met de kwaliteitsimpulsen zou VNS zich zomaar kunnen meten met de top.

Hoewel de bal in de openingsfase veelvuldig in het bezit van Tigers was, kwam VNS United op voorsprong. Na goed werk van Abdessamad Attahiri kon Kaan Ozcan eenvoudig binnentikken. Vervolgens was het vooral tegenhouden. Via Djurlic kwam Tigers op gelijke hoogte en een curieuze goal van Issam Dahmani zorgde voor een 1-2 voorsprong bij rust. De vrije trap bleek volgens de scheidrechter net aan over de lijn geweest te zijn.

