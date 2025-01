Bewust slechte reclame: Rijsenhoutse campingbewoners schrikken kopers af

Die konden op afspraak een kijkje nemen in een voorbeeldchalet en met eigenaar Kleen Estate in gesprek gaan over het beoogde vakantiepark Westonbay. De huidige bewoners proberen via een rechtszaak af te dwingen dat ze mogen blijven en vertelden geïnteresseerden juist waarom ze géén vakantiewoning op het park moeten willen.

Ze deelden flyers uit met daarop - in hun ogen - minpunten van de locatie. Vliegtuigoverlast, weinig plaats om je boot aan te leggen en geen bos in de buurt: het zijn een paar punten die de bewoners aandragen. Maar eigenlijk willen ze mensen vooral op de hoogte brengen van de schrijnende situatie die is ontstaan. Met de verkoop van de huidige Camping De Westeinder komen 120 bewoners die er vanwege de wooncrisis permanent wonen op straat te staan.

'We kunnen niet anders'

Bewoner Jan Winter geeft toe dat het best gek is om negatieve reclame te maken voor de plek waar je zelf niet weg wil. "Maar wij kunnen niet anders, want er is geen woning." Hij en zijn vrouw ruilden zes jaar geleden hun te grote eengezinswoning in voor een chalet op de camping.