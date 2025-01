Het legendarische BZN is voor even terug, maar niet op de manier die je verwacht

Zanger Jan Keizer stortte zich op het maken van schilderijen. "Het is echt m'n hobby geworden. Het zwarte gat is opgevuld met olieverf, haha." Nu is hij ook met vazen in de weer gegaan. Hij wijst naar een vaas met amandelbloesem. Die past mooi bij het driedelige schilderij dat erachter is opgehangen. "Dit had ik nooit kunnen bevroeden, dat we ooit met elkaar nog op een expositie zouden staan. Erg leuk."

De expositie Kunst Kijken is zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur en zondag van 10.00 tot 16.30 uur geopend. Er is ook een veiling, waarvan de opbrengst naar de stichting van het poppodium gaat.