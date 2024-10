Amsterdamse burgemeester Halsema met dood bedreigd, verdachte gearresteerd

Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam is in de nasleep van de demonstraties van 7 oktober in de stad met de dood bedreigd. Er is inmiddels een verdachte aangehouden. Dat vertelt ze in Het Gesprek met de Burgemeester op AT5. "Het is allemaal een rechtstreeks gevolg van het ongelofelijk onbeschaafd worden van het politieke debat."