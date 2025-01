Bijna vijftig auto's in Aalsmeerse garage ondergespoten met bluspoeder, drie jongeren vast

"We hebben een handvol aangifte binnen", vertelt woordvoerder Roovers. "Maar we weten dat er veel meer auto's vernield zijn. We willen mensen met schade aan hun auto oproepen om dat bij ons te melden." Gedupeerden die hun auto nog niet hebben opgehaald, treffen onder de ruitenwisser een brief met instructies.

Nog vier jongeren gezocht

Van de zeven betrokken jongeren, zitten er inmiddels drie vast. Alle drie zijn minderjarig. "Zij worden verdacht van openlijke geweldpleging, diefstal en vernieling", vertelt de woordvoerder. Naar de andere vier verdachten wordt nog gezocht. Getuigen en omwonenden met relevante informatie of beelden wordt gevraagd dat te delen.

De gestolen brandblussers die bij het vandalisme zijn gebruikt zijn nadien in de parkeergarage en in de wijk teruggevonden. "Een was in een sloot gedumpt. Dit is geen kwajongensstreek meer, dit is vernielen, met zeer grote gevolgen. Niet in de laatste plaats voor de jongeren zelf."