Justitie wil Hilversummer twee jaar achter de tralies voor heftige woningbrand

Mark werd direct na het incident in de ambulance aangehouden, waar hij volgens eigen zeggen twee injecties toegediend kreeg. Tijdens de zitting verwees hij regelmatig naar zijn twijfels over wat er precies is gebeurd. "Ik heb gekeken, ben ik gek geworden? Heb ik het niet echt gedaan?", zei hij. Mark concludeert uiteindelijk dat hij de brand niet aangestoken heeft. Hij gaf wel toe dat hij alcohol had gedronken, waaronder whiskey en gin, maar stelde dat hij niet dronken was. Een buurman bevestigde dit, hoewel er geen bloedonderzoek is gedaan om dit te verifiëren. Andere buurtbewoners uiten hun zorgen over het alcoholgebruik van hun buurman.

Eerdere veroordelingen

De officier van justitie benadrukt tijdens de zitting dat Mark B. in het verleden al twee keer is veroordeeld voor brandstichting, in 2013 en 2016. In één geval stak hij een wc-rol in brand in een café, in het andere geval ontstond brand toen hij een sigaret probeerde aan te steken bij een boom. Mark heeft volgens justitie een alcoholprobleem dat bijdraagt aan zijn agressieve gedrag. Justitie pleit daarom voor een alcoholverbod als onderdeel van zijn straf.

Mark zelf ontkent dat hij verslaafd is aan alcohol, hoewel hij toegeeft een probleem te hebben. Hij gaf aan te willen stoppen met drinken, maar vindt niet dat een alcoholverbod hem opgelegd moet worden. "Ik wil dat zelf kunnen beslissen", verklaarde hij.

Onvoldoende bewijs?

De advocaat van Mark B. pleitte voor vrijspraak en stelde dat er te weinig bewijs is om de schuld van zijn cliënt vast te stellen. "Er is maar één verklaring die Mark beschuldigt, en dat is die van zijn vriendin. Het OM moet bewijzen dat mijn cliënt schuldig is, niet andersom."

Hij wees erop dat de forensische experts mogelijk beïnvloed zijn door de verklaring van de vriendin, en dat er te weinig naar andere oorzaken is gekeken, zoals achterstallig onderhoud in het pand of loshangende kabels.

De advocaat suggereerde dat er drie mogelijke scenario's zijn: een ongeluk door defecte elektronica, een brand veroorzaakt door een medebewoner die eerder heeft gedreigd het pand in brand te steken, of dat de vriendin van Mark de brand heeft aangestoken. Daarnaast werd opgemerkt dat het tapijt in de woning brandvertragend zou zijn, wat het gebruik van een deodorantbus als aansteekmiddel onwaarschijnlijk maakt. Al met al vind de advocaat van Mark dat er te weinig bewijs is voor een veroordeling.

Schade en gevolgen

Naast de straf eist justitie een schadevergoeding van ongeveer 10.000 euro voor een van de gedupeerden, die door de brand zijn woning en bezittingen verloor. De man, een voormalig huisarts, heeft sindsdien zes maanden in een crisisopvang gewoond. "Ik kon niets meenemen en ben alles kwijtgeraakt", verklaarde hij. Ook de woning zelf liep aanzienlijke schade op door de brand.

Mark zit inmiddels al 279 dagen in voorarrest. De officier van justitie benadrukte het gevaar van de brand: "Het had niet alleen voor Mark, maar ook voor de andere bewoners levensgevaarlijk kunnen zijn." Volgens buurtbewoners was er ruzie in de woning voorafgaand aan de brand en zouden zij door de vriendin van Mark gewaarschuwd zijn, wat hen mogelijk van de dood heeft gespaard.

De rechtbank doet over twee weken uitspraak.