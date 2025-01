Moeder (74) van Annet werd slachtoffer van babbeltruc: "Kennen haar niet meer terug"

De zogenaamde wijkagent hangt een verhaal op dat er in de buurt waar de moeder van Annet woont een inbreker is aangehouden met in zijn zak een briefje met haar adres erop.

De man houdt vol dat het van het grootste belang is dat het hang-en-sluitwerk van de woning van Annets moeder gecontroleerd wordt, om inbraak te voorkomen. En 'toevallig' is zijn collega net in de buurt. Vrijwel onmiddellijk staat er een jongeman met een hoody voor de deur die feilloos de viercijferige code herhaalt die zijn maat aan de telefoon als 'veiligheidscheck' aan Annets moeder heeft doorgegeven.

Sieraden gefotografeerd

De jongeman komt binnen en werpt een vluchtige blik op de raamkozijnen terwijl zijn maat met de moeder van Annet aan de telefoon blijft. De jongen in de hoody gaat naar boven, zogenaamd om ook daar controles uit te voeren. Ook wil hij graag de sieraden van mevrouw fotograferen, zegt hij, dat zou nodig zijn voor de verzekering. Mevrouw is overdonderd en haalt haar sieraden tevoorschijn. Op dat moment mist zij al iets. Dat blijkt de jongen met de hoody achteraf al in zijn zak gestoken te hebben.

Hardhandig

Zijn oog valt op haar hand met de dubbele trouwring. Haar eigen ring en de ring van wijlen haar man, die ze sinds zijn dood - acht jaar geleden - aan haar vinger draagt.

Die ringen moeten ook per se gefotografeerd worden, vindt de jongen met hoody. Als ze niet makkelijk afgaan, neemt hij de 74-jarige mee naar de badkamer om de ringen hardhandig met zeep af te kunnen doen. Op dat moment slaat de paniek bij mevrouw toe. Ze realiseert zich dat het allemaal helemaal niet in de haak is en dat ze slachtoffer is van een overval.

Ook handtas leeg

Als ze eindelijk beneden aankomt, ziet ze dat ook haar handtas is leeggehaald. Bankpasjes en ID-bewijs zijn verdwenen. Nu begrijpt ze ook waarom de handlanger aan de telefoon haar op de trap beval haar pincode te geven. In alle consternatie geeft mevrouw een verkeerde code. Een geluk bij een ongeluk, want de boeven komen daar pas achter als ze tevergeefs proberen geld op te nemen bij een pinautomaat. Als ze later terugbellen om de correcte pincode alsnog los te peuteren, heeft de moeder van Annet inmiddels door wat haar is overkomen en gooit ze woedend de hoorn op de haak. Niet veel later doet ze aangifte bij de politie.

'Het heeft haar veranderd'

Annet vertelt het verhaal van haar moeder om te waarschuwen. Ze vertelt hoe ze ziet dat de verschrikkelijke gebeurtenis haar moeder heeft veranderd. "Het lijkt wel of ze het vertrouwen in de mensen om haar heen verloren is. Sinds die gebeurtenis gaat ze 's avond niet meer de straat op, terwijl dat vroeger nooit een punt was." Annet vertelt hoe verbaasd zij en de omgeving van haar moeder is dat het juist haar moest overkomen. "Mijn moeder is altijd zeer alert als het gaat om diefstal, ze houdt altijd haar handtas in de gaten en de achterdeur zat altijd op de knip."

Oplichters

"We hebben twee meldingen de laatste weken uit Heemskerk", zegt Kim Boscher van de politie. Ze herkent het verhaal van de moeder van Annet. Babbeltrucs zijn ook landelijk een veelvoorkomend verschijnsel waartegen voortdurend gewaarschuwd wordt.