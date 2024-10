‘Grootste overlastgevers van Hilversum’ geportretteerd voor tv-serie

Aan de rand van Hilversum, naast een industrieterrein, ligt opvanglocatie Keerpunt Zuid. Er wonen zes mensen, die allemaal een kruisje op hun huisje hebben. Ze zijn verslaafd aan alcohol of drugs of hebben last van psychische problemen.

'Grootste overlastgevers van Hilversum'

De bewoners die ook wel de ‘grootste overlastgevers van Hilversum’ werden genoemd, wonen nu in containerwoningen op de afgezonderde opvanglocatie. “In een portiekwoning geven ze teveel overlast en worden ze eruit gezet. Hier kunnen ze zichzelf zijn. Want wat hier gebeurt, merkt niemand wat van”, zegt Harro Koeleman van zorgorganisatie Kwintes in Five Days Inside. Onder leiding van Koeleman werd de opvanglocatie zeven jaar geleden opgericht.

Hij ziet het als zijn missie om mensen die weinig kansen hebben, juist kansen te bieden. “Mensen die dakloos zijn, zijn in crisis en die worden vaak met de nek aangekeken. Maar ik denk: stel je voor dat je je huis en je baan kwijtraakt, dan sta je ineens op straat.”

Henny, de ‘moeder van het dorp’

Een van de bewoners van het Keerpunt is de 61-jarige Henny, die ook wel ‘de moeder van het dorp’ wordt genoemd. In het programma vertelt Henny openhartig over haar verleden en haar worsteling met alcohol en drugs.

“Ik was het zwarte schaap van mijn moeder. Op mijn zevende werd ik in een tehuis geflikkerd en ik werd grootgebracht met alcohol”, vertelt ze emotioneel.