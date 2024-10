Tientallen mortierbommen gevonden op Volendams bedrijventerrein

In het pand werden ook twee volle lachgascilinders aangetroffen en dat is 'een overtreding van de Opiumwet', aldus de gemeente.

In totaal werden gisteren 45 panden gecontroleerd op activiteiten als illegale bewoning en prostitutie. "Met deze controle willen wij als gemeente laten zien dat ondermijnende activiteiten niet worden getolereerd", zei de gemeente, die tevens meldde dat de situatie in het overgrote deel van de panden 'helemaal in orde' was.

Behalve de gemeente deden onder meer ook de politie, douane en veiligheidsregio mee aan de actie. Ook waren er drie honden die zochten naar drugs en explosieven.