Advies: Zandvoortse Haltestraat moet tijdens F1 dicht tegen alcoholmisbruik minderjarigen

Horecaondernemers in de Haltestraat zijn ontstemd over de wijze van controleren door handhavers en hun mystery guests. Ze stellen dat het zo ontzettend druk was die dagen in augustus, dat het niet te doen was om leeftijdscontroles uit te voeren. En ze zagen dat veel jongeren ook hun eigen drank hadden meenamen. Politie en handhaving hadden hun handen vol aan beschonken tieners.

Eén van de beboete ondernemers is Ron Brouwer. De mystery guests wisten bij zijn zaak twee biertjes te bestellen bij een buitenbar. Terwijl hij er naar eigen zeggen altijd alles aan doet om niet te schenken aan minderjarigen.

Voor- en nadelen van afsluiting Haltestraat

Ron is redelijk positief over het advies om de Haltestraat voortaan af te sluiten in de avonduren in de dagen rondom de Formule 1. "Het kan misschien de oplossing zijn, maar we moeten dat eerst met zijn allen overleggen. Er zijn namelijk ook restaurants in de straat en die moeten dat ook maar willen. Als je met je gezin wilt gaan eten en je moet dan eerst door allemaal poortjes, dan kan dat best een drempel zijn voor sommige mensen."

De Haltestraat heeft verschillende zijstraten. "Dus daar moet je dan ook controles houden. En wie gaat dat allemaal betalen?", vraagt Ron zich af.

Tekst loopt door na de foto.