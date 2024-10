Martens gelooft dat AZ ondanks blessures PSV eerste nederlaag kan toebrengen

De interlandbreak heeft de selectie van AZ geen goed gedaan. Trainer Maarten Martens kan in de topper tegen PSV morgenavond geen beroep doen op Bruno Martins Indi. Om die reden is Jong AZ-verdediger Jorn Berkhout opgenomen in de selectie. De 22-jarige Heerhugowaarder heeft de hele week met het eerste meegetraind.