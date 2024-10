Toch nog een Michelinster in Naarden, maar niet voor een restaurant

Zij benadrukt dat de Michelinster te danken is aan de inspanningen van alle vrijwilligers die het stadhuis openstellen voor toeristen uit binnen- en buitenland. Naarden trekt bezoekers van ver, zelfs uit Japan, en het stadhuis wordt vaak bezocht tijdens hun rondgang door de vesting.

Goede rentmeester

Voor Reeders, die met veel enthousiasme over monumenten praat, is het belangrijk dat het oude stadhuis 'van iedereen' blijft. Na de gemeentelijke fusie in 2016 verloor het gebouw zijn functie als centrale plek voor Naarden. Er werd nagedacht over een nieuwe rol voor het gebouw.

Het is nu officieel eigendom van de gemeente Gooise Meren, die volgens Reeders een goede rentmeester is. De gemeente zorgt voor het onderhoud en het resultaat mag er zijn: alles ziet er goed uit.

Yoga op zolder

In samenwerking met Gooise Meren kunnen mensen nu trouwen, yogalessen volgen op zolder of een rondleiding krijgen van een enthousiaste vrijwilliger. “Een monument dat leeft, is een monument dat overleeft,” zegt Reeders. Dit is de reden waarom het 17e-eeuwse rijksmonument in gebruik moet blijven.

Op deze manier blijft de herinnering levend, en het Huis van de Stad zorgt ook voor verbinding tussen het heden, het verleden en de mensen, aldus de secretaris. Het museale pand is nu alleen in het weekend te bezoeken, maar Reeders hoopt op een grotere groep enthousiaste vrijwilligers, zodat het vaker open kan zijn.