112-blog | Brand in stroomhuisje leidt tot grote stroomstoring • Man mishandeld en beroofd bij woning

37 minuten geleden

Vrijdagmiddag rond 13.30 uur is de brandweer gealarmeerd voor een brand in een bijgebouw aan de Gouwe. Bij aankomst van de brandweermensen bleek er een aanzienlijke brand te woeden in een stroomhuisje van Liander. De brandweer moest aanvankelijk wachten met blussen tot Liander het sein veilig gaf en het huisje volledig stroomloos was. Zodra dit gebeurde, werd begonnen aan de bluswerkzaamheden.

Door de brand is er een grote stroomstoring ontstaan in de omliggende gebieden. In Benningbroek, Hoogwoud, Sijberkarspel en Wognum viel de stroom uit. De storing duurt tot ongeveer 15.30 uur, laat Liander via hun website weten.