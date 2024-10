Haarlem doet ultieme poging Museum van de Geest te redden

Veel hoop konden de wethouder en de raadsleden de aanwezigen niet bieden. De wethouder vindt de nieuwe plannen van het museum niet solide genoeg. Ze belooft wel om met de vier GGZ-instellingen die het museum hebben opgericht in gesprek te gaan. Ook de fondsen die geen subsidie willen verstrekken, worden hierbij betrokken.

Van Loenen: "Het gaat om veel geld, maar is het museum dan ook echt gered met dat bedrag? Wij denken van niet. Half tot eind november kan het al einde oefening zijn. Mijn complimenten voor het harde werk dat de afgelopen maanden is verzet en mijn petje af voor de medewerkers en vrijwilligers. Maar ik wil ervoor waken dat we geld geven en eind volgend jaar opnieuw in deze situatie zitten. Dan zijn we alleen maar nog meer geld kwijt."

