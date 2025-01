Woningcrisis in Beverwijk: "Ik ben al jaren een soort zwerver"

Middenhuur verdwenen

Het antwoord is nee, want ook daar zit de boel behoorlijke knel. De middenhuur met een maandelijkse huurprijs tussen de 880 euro per maand en 1.160 euro per maand - wat geschikt zou zijn voor mensen zoals Eva - is zo goed als verdrongen. En dat heeft volgens makelaar Wim Bakker alles te maken met strenge rijksregelgeving, belastingverhoging en de nieuwe huurwet.

"Als je je huis via een makelaar verhuurt, moet je aan een lange lijst rijksregels voldoen." Dit brengt veel werk met zich mee en is daardoor kostbaar. Ook neemt belastingverhoging een hap uit het werkelijke rendement. "Je moet als verhuurder met minder genoegen nemen is het credo."

Daarnaast geldt sinds juli het puntensysteem, dat een maximale huurprijs voor woningen vaststelt. Verhuren is voor veel kleine particuliere verhuurders niet rendabel genoeg, waardoor deze woningen van de huurmarkt zijn verdwenen. "In sommige gevallen worden ze zelfs illegaal verhuurd, bijvoorbeeld aan meerdere arbeidsmigranten."