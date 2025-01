Raoul wil Hilversum mooier maken, maar voelt zich moedwillig tegengewerkt door de gemeente

Want volgens de huidige regels mag er niet hoger worden gebouwd dan negen meter. Nu is het pand twaalf meter hoog. Dat is niet gek, want het pand staat er al een eeuw. “Hier wordt getoetst op regels zonder ook maar te kijken naar wat de werkelijke situatie is.”

Het is voor Raoul niet voor het eerst dat hij stelt tegengewerkt te worden. Al jaren stuit hij op een voor hem ondoorgrondelijke houding van de gemeente. Zo besloot de gemeente bijvoorbeeld zonder overleg de voormalige metaalfabriek aan de Mussenstraat een monumentale status te geven. Voor de ontwikkelaar betekende dat maanden stilstand van zijn plannen en de nodige extra kosten. Al met al is hij na bijna negen jaar nog geen steek verder met dit plan, waar hij wonen en werken wil realiseren en vervuiling wil opruimen.

De wachtkamer

En op de Havenstraat liet de gemeente hem ook steeds in de wachtkamer zitten, zodat hij maar besloot om van zijn lang leegstaande pand een 'wachtkamer' te maken als ludieke actie. Op de Havenstraat was de parkeernorm steeds een sta-in-de-weg. Ondanks ideeën voor een pilot met deelauto’s of de komst van een duurzaamheidscentrum was ook hier het antwoord steevast nee.

Tekst gaat verder onder de video over Raouls wachtkamer.