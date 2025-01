Georgina herdenkt haar vermiste grootoom bij nieuw monument voor vliegers in Egmond

Georgina is hier omdat haar oma, door haar hoge leeftijd, niet meer naar Egmond aan Zee kan komen. "Ze huilt veel, omdat ze haar broer Thomas Robert Pagget heel erg mist," vertelt de Britse. "Het was pijnlijk voor mijn oma om geen plek te hebben om hem te herdenken. Ik ben blij dat hij nu eindelijk ergens een naam heeft."

Het monument bestaat uit ID-plaatjes, Britse, Amerikaanse en Duitse, die samen de figuur van een vliegenier vormen die naar de zeebodem dwarrelt. De Hoornse kunstenaar Martijn Neuvel heeft de plaatjes in epoxy gegoten. Het monument, genaamd LOST (Lost Over Sea Tribute), is sinds vandaag te vinden aan de Egmondse boulevard, vlak bij de vuurtoren.

Vondst wrak

Aanleiding voor het monument is de vondst van de restanten van een Britse bommenwerper in Camperduin in 2022. Het ging om de Short Stirling BF396, die in de nacht van 17 december 1942 werd neergehaald. Alle acht bemanningsleden overleefden het niet, en werden nooit gevonden.

Martijn Visser van Stichting Egmond '40-'45, die de wrakstukken beheert, zocht contact met de nabestaanden van deze vliegers. Zij stelden voor om een herdenkingsplek te maken. Ruim twee jaar later is het eindelijk zover.

Dat het monument voor álle vermiste vliegers is, was een bewuste keuze van de stichting. "Na bijna tachtig jaar is het tijd om gezamenlijk te herdenken en te zeggen: nooit meer oorlog", zegt Martijn. "Het monument staat ook voor verzoening tussen voormalige vijanden. Alle bemanningsleden hadden één ding gemeen: ongeacht de nationaliteit droegen ze allemaal een identiteitsplaatje."

Alle vermisten, inclusief Duitse

Dat internationale gasten aanwezig zijn, waaronder mensen uit Groot-Brittannië, Amerika, Australië en Duitsland, past bij deze boodschap. "Het is niet vanzelfsprekend dat Nederlandse en Duitse gesneuvelden in de Tweede Wereldoorlog samen herdacht worden", vindt de Duitse kolonel Volker Eden. "Het is uniek en maakt het speciaal. Ook de plek: Egmond, waar veel Duitse toeristen komen."

De kolonel hoopt dat gezamenlijk herdenken in de toekomst vaker zal plaatsvinden. "We moeten de herinnering levend houden, waarschuwen voor oorlog en de verhalen van toen doorgeven aan volgende generaties."