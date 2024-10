Noord-Holland ontwaakt in mist, die in de loop van de dag langzaam verdwijnt

Op dit moment is het in vrijwel de hele provincie mistig, met op sommige plaatsen zicht tot slechts 100 meter. Tegen het einde van de ochtend zal de mist geleidelijk verdwijnen. NH-weerman Jan Visser verwacht dat de mist later op de middag zal wegtrekken. Sterker nog: "Met een beetje geluk is de komeet zichtbaar," zegt hij op NH Radio. De temperatuur stijgt naar zo'n 16 à 17 graden.

Morgenochtend kan er opnieuw mist ontstaan, maar deze zal in de loop van de ochtend verdwijnen, waarna er af en toe ruimte komt voor een beetje zon. De temperatuur blijft rond de 16 graden.

'Behoorlijk wat' regen

Marathonlopers in Amsterdam doen er zondag goed aan rekening te houden met een stevige wind. Hoewel het droog blijft, ligt de temperatuur met circa 18 graden boven het seizoensgemiddelde.

Na het weekend, vooral op dinsdag, neemt de kans op neerslag flink toe. Volgens de weerman kan er dan 'behoorlijk wat' regen vallen. De temperatuur daalt iets, maar blijft met 16 graden nog steeds mild. Pas tegen het einde van oktober verwacht Visser dat de temperatuur echt zal zakken.