Jos en Tessa krijgen na jaren fantaseren een droomhuwelijk: 'Ik hou van je moppie!'

Maar waar hebben ze elkaar leren kennen? Tessa: "In Sint Pancras. Jos zijn zus heeft al op mij gepast toen ik vijf was. Toen hebben we elkaar voor het eerst gezien." Het was natuurlijk nog veel te vroeg om de vonk over te laten slaan. Dat gebeurde in 2018, vertelt Jos: "We werkten allebei bij Theatergroep de Eenhoorn in Hoorn, nu in Alkmaar. En ik dacht: die wordt het. Ze is blij, gevoelig en gewoon een heel vrolijk grietje."

Voor Tessa is het ook overduidelijk dat Jos haar man voor het leven is. "Hij is grappig en hij is eerlijk tegen mij. Hij maakt me aan het lachen en ik voel me heel veilig bij hem. Toen hij mij ten huwelijk vroeg bij de Eiffeltoren had ik dat helemaal niet verwacht. Ik was compleet verrast." Jos glundert nog na bij die gedachte: "We kregen toen zelfs champagne."

Niet te remmen

In de jaren na het aanzoek blijft de gedachte aan trouwen borrelen. In die tijd trouwen Jos zijn broer en ook zijn zus. Als dan ook nog het nichtje van Tessa trouwt, zijn ze niet meer te remmen. In april komen de ouders bij elkaar en is duidelijk dat het moet gaan gebeuren, dus wordt alles door ouders, familie en vrienden in het werk gesteld om de twee hun droomdag te kunnen bezorgen. "Alles is nu geregeld", zegt Jos trots.

