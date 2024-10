Mogelijk schilderij van Soutine blijkt geen roofkunst, opnieuw naar veiling

"Iedereen vraagt of het schilderij echt van Soutine is, maar daar kunnen we niet op antwoorden", vertelt Mariette Hoeve, bedrijfsleider bij De Kringloper. Áls het een echte Soutine is, zou het volgens Hoeve tonnen waard kunnen zijn.

Mogelijk tonnen waard

"Het is wel spannend om iets te veilen, waarvan je niet weet of 'ie echt is of niet. De koper neemt echt een gokje", zegt Hoeve. De kringloopwinkel heeft zelf niet de middelen om onderzoek te laten uitvoeren naar de echtheid van het schilderij.

Eerder ging een mogelijk schilderij van Mondriaan bij de jaarlijkse veiling van de kringloopwinkel in Naarden volgens Hoeve weg voor tienduizend euro. Of dit schilderij ook echt van de beroemde Mondriaan is, is niet bekend.

Geheime locatie

Het mogelijke schilderij van Soutine bevindt zich nu nog op een geheime locatie. Waar het ligt opgeslagen, wil de bedrijfsleider niet loslaten. "Het schilderij ligt veilig opgeborgen", laat ze weten.

Op 7 november wordt het schilderij in ieder geval naar de jaarlijkse veiling van De Kringloper gebracht. Daar worden meerdere objecten geveild. De meesten worden aangeboden met een richtprijs van een paar tientjes.

Ook bij het mogelijke werk van Soutine is de richtprijs 'slechts' 150 euro.

Kijk hier de reportage die NH vorig jaar over het schilderij maakte: