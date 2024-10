Twintig blokken cocaïne en 80.000 euro gevonden na schietpartij Venserpolder

"De aanwezigheid van een handelshoeveelheid drugs en vuurwapens kan leiden tot onveiligheid voor de omwonenden vanwege overlast, brandgevaar, ripdeals, inbraak en de aantrekkingskracht van de woning op criminele activiteiten", schrijft de burgemeester in het zogeheten sluitingsbevel. "Ook is het algemeen bekend dat personen die zich bezig houden met de handel in drugs gewelddadig kunnen zijn."

De woning werd daadwerkelijk bewoond. Er stonden vier personen ingeschreven op het adres. De hoofdbewoner probeerde de sluiting nog te voorkomen door onder meer te zeggen dat de drugs niet bedoeld was om te verhandelen, maar volgens Halsema is er 'geen objectief bewijs' aangeleverd om dat aannemelijk te maken en weegt het belang van de openbare orde zwaarder dan dat van de bewoners.

Twee verdachten

De schietpartij vond op 12 augustus rond 11.00 uur plaats. Buurtbewoners zagen daarna een man met een pistool lopen. Agenten waren dankzij meerdere meldingen heel snel aanwezig. Ze wisten twee verdachten op te pakken. Het lijkt er sterk op dat een van hen een pistool in een put gooide.

Mogelijk had een van de opgepakte verdachten de sleutel van de woning aan de Alfred Döblinstraat op zak. De politie doorzoekt namelijk vaker woningen als verdachten op straat worden opgepakt die mogelijk (meer) drugs of wapens in hun eigen woning zouden hebben kunnen liggen.

De woning blijft zeker drie maanden dicht.