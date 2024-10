Gemeente steekt 3,5 miljoen euro extra in kunst en cultuur

De gemeente gaat extra geld steken in zeven culturele instellingen die in eerste instantie niet genoeg subsidie zouden krijgen. Ondanks dat ze een positief advies kregen van het Amsterdamse Fonds voor de Kunsten (AFK), zouden ze te weinig geld krijgen om te kunnen blijven bestaan. Daarom is er nog een extra 3,5 miljoen euro uitgetrokken voor het zogenoemde 'Kunstenplan'.