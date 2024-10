Live NH Sport: FC Volendam naar nieuwe stadion Cambuur en TOP Oss - Telstar

Telstar voetbalde afgelopen weekend gewoon door en speelde voor de vierde opeenvolgende keer gelijk. Na de 2-2 tegen De Graafschap staan de Velsenaren nog net één plekje boven FC Volendam, maar wel met een wedstrijd méér gespeeld.

Bij Telstar is de inzetbaarheid van Jayden Turfkruier een vraagteken; hij verbleef de afgelopen periode bij het nationale team van Suriname, maar kreeg geen speelminuten van bondscoach Stanley Menzo. Youssef el Kachati (geschorst) en de geblesseerden Devon Koswal en Reda Kharchouch ontbreken.

Gevallen koploper

Met TOP Oss treffen de mannen van Anthony Correia een tegenstander die na drie speelrondes met zeven punten bovenaan stond, maar is weggegleden naar plek zeventien. Inmiddels heeft TOP zes wedstrijden op rij niet meer gewonnen. Menno Schilder is onze man in het Osse Kuipje.

Uiteraard blikken we in de uitzending van NH Sport vooruit op de eredivisiekraker AZ - PSV én de Amsterdam Marathon die komende zondag gelopen wordt. NH Sport is er van 19.00 tot 22.00 uur. Presentatie: Edward Dekker.