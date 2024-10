50.000 euro aan dj-apparatuur gestolen tijdens ADE: "Dan zakt de grond onder je voeten weg"

Ondanks dat alles achter slot en grendel zat, lukte het de dieven om veel spullen mee te nemen. "We hebben het hier over echt een groot aantal. Er is ongeveer 50.000 euro aan spullen gestolen, daar moeten we hard voor werken", vertelt Marc Vredevoort, die ook voor het apparatuur voor andere feesten in de stad zorgt. "Dan zakt de grond onder je voeten weg", vertelt Marc over het moment dat hij hoorde dat er een inbraak had plaatsgevonden in Hotel Arena waar zijn spullen opgeborgen lagen.

Steun van collega's

Maar dan, als Marc totaal in de put zit, krijgt hij diezelfde ochtend nog steun van zijn collega's. "Ik werk echt in een fantastische branche. Ik had binnen een uur nieuwe spullen geregeld. Daarnaast kreeg ik van allemaal mensen berichten en hulp aangeboden. Dus het feest kan gewoon doorgaan", vertelt hij trots. Gelukkig is Vredevoort verzekerd, dus krijgt hij zijn geld terug.