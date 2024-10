A7-brug toch nog niet helemaal af, kunstenaar legt laatste hand aan muurschildering

Terwijl auto’s weer met honderd kilometer per uur over de brug rijden, werkt de Purmerender kunstenaar onder de brug nog hard door. "Ik kreeg de opdracht van Rijkswaterstaat en gemeente Purmerend om een muurschildering te maken", vertelt Stel.

Hij kreeg daarbij hulp. "Een school hier in de omgeving is gevraagd om mee te denken en de leerlingen kwamen met een verschillende ideeën zoals een vlinder, lavendel en ijsvogel en daar heb ik samen met Rijkswaterstaat een keuze uit gemaakt."

Vier pilaren van ruim 5 meter hoog

Op de foto is een ijsvogel te zien, een van de gekozen ontwerpen. De kunstenaar beschildert vier pilaren van elk vijf en een halve meter hoog en drie meter breed. Twee van de pilaren worden gepresenteerd tijdens de officiële heropening van de brug eind deze maand. "Die andere twee hebben nog even tijd nodig, dat komt na de opening."

Stel is geen onbekende in Purmerend. Eerder maakte hij samen met Arjan Jansen 3D-kunstwerken op de Koemarkt, bedoeld om het centrum fietsvrij te houden. Maar deze nieuwe opdracht bracht nieuwe uitdagingen met zich mee. "Nu zijn het vier tegelijk en om ze allemaal in dezelfde stijl te krijgen is best moeilijk, want iedereen heeft een mening, gevoel en voorkeur wat ie mooi vindt."