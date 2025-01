Zilveren stadspenning voor beiaardier Frits Reynaert: "Ik ben de dj van de 17e eeuw"

"Het is een instrument voor de mensen. Je speelt voor de mensen, dat is altijd zo geweest, al sinds de 17e eeuw. Toen was er nog geen radio, toen was het nog stil op straat. De beiaardier was eigenlijk de dj van de 17e eeuw. Een beroep met een hoog aanzien."

Regelmatig brengt hij odes aan andere muzikanten, bijvoorbeeld na het overlijden van Prince of Doris Day, of tijdens de 75e geboortedag van Lennart Nijgh. Ook speciaal op verzoek van NH vertolkte hij vorig jaar nog het nummer Bloemkôle van Oôs Joôs, dat streed voor een plek in de Top 2000. Ook treedt Reynaert regelmatig op met zijn dochter.