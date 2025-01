Texelse fotograaf trotseert woeste stormen: spectaculaire luchtfoto's wereldwijd beroemd

IJsseling maakt zo'n 250 vluchten per jaar, goed voor ongeveer 400 vlieguren. Of het hem een adrenalinekick geeft? "Het is uitdagend en geeft veel voldoening als het lukt," vertelt hij. "Maar de avond voor een stormvlucht heb ik toch een knoop in mijn buik. We zijn dan ontzettend gefocust. Ik bel wel tien keer met de piloot om te vragen: wat gaan we doen? Wat is plan B of C? Het is een serieuze aangelegenheid. En dat allemaal voor een paar foto's."