Lang strafblad en meerdere meldingen, toch kon Tolga Ö. zijn buurman doodsteken

Tolga Ö. woonde sinds 1993, hij was toen zes jaar oud, in de Robert Scottstraat. Volgens betrokkenen was Ö al op jonge leeftijd heel druk, luisterde hij slecht en eiste hij veel aandacht op. De afgelopen zestien jaar kwam hij veelvuldig in aanraking met de politie en werd hij meerdere keren veroordeeld tot maandenlange celstraffen.

Zwaargewond

In de zomer van 2017 krijgt hij bijvoorbeeld in hoger beroep negen maanden celstraf voor de straatroof uit 2015. Terwijl hij vastzit, wordt hij opgenomen in de Top600-aanpak. Hij mag zijn celstraf in 2017 onderbreken voor een verblijf in Turkije met zijn ouders. Daar raakt hij zwaargewond door een gevecht en belandt hij in kritieke toestand op de intensive care. Ö overleeft dit en keert eind 2017 terug naar Nederland.