Kirsten rent 12 duizend euro bij elkaar voor buidelstoel Dijklander Ziekenhuis

Het verhaal van Kirsten begint twee jaar geleden, als haar zoontje Senne wordt geboren. Kirsten krijgt te maken met kraamvrouwenkoorts en Senne belandt met geelzucht in het ziekenhuis. Een vervelende periode voor het gezin. "Maar we zijn zo fijn en vriendelijk behandeld, dat ik graag iets terug wilde doen", vertelt Kirsten.

Via haar beste vriendin Tamara, die drie prematuur geboren kindjes kreeg in verschillende ziekenhuizen, hoort ze over de gezondheidsvoordelen van een buidelstoel. Tamara: "In twee ziekenhuizen hebben we in tuinstoelen moeten zitten, tot we met ons derde kindje in Amsterdam lagen." Hier hadden ze de 'luxe stoel'.

Tekst gaat verder onder de video.