Schagerbrug laat dorpskroeg niet zomaar los: al ruim honderd inwoners doen investering

Om 20.00 uur opent Huub, samen met denktank-lid Claudia Fuhler, de avond. “Ik sta hier met spanning in mijn lijf,” begint Claudia. “Het zou zo fantastisch zijn als we de huiskamer van Schagerbrug kunnen behouden."

Persoonlijke verhalen

Tijdens de presentatie delen verschillende dorpsbewoners hun persoonlijke verhaal en binding met de kroeg. Een jong meisje vertelt over de toneelvoorstellingen, buurtbewoner Klaas noemt de wekelijkse biljartavonden en Rikwin benadrukt hoe belangrijk de kroeg is voor het verenigingsleven in het dorp. "Ons Eigen Kroeg is de ziel van Schagerbrug en het verenigingsleven," zegt hij stellig.

"Mensen zouden elkaar minder goed kennen als de kroeg er niet meer zou zijn", zegt Cor. Hij is voorzitter van de biljartvereniging. "Een dorp zonder café is geen dorp."

Hoopvol resultaat

De avond verloopt boven verwachting goed. Aan het eind van de bijeenkomst hebben 125 van de 160 aanwezigen het formulier ingevuld en hun steun toegezegd. Bij de uitgang worden de formulieren in de oude stembus gedeponeerd. "Het is een vruchtbare avond geweest," zegt Huub tevreden. "We hebben nu toezeggingen voor zo'n anderhalve ton. Als iedereen zijn toezegging nakomt, zijn we goed op weg."

De weg naar het uiteindelijke doel blijft spannend. Op 16 november wordt de balans opgemaakt en zal het bestuur beslissen hoe verder te gaan. De huur van het pand loopt af in oktober 2025, maar de stichting wil voor januari 2025 het benodigde bedrag binnen hebben. "Of we het halen, weten we nog niet," zegt Huub. "Maar ik heb er alle vertrouwen in."