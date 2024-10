Geschepte fietser teleurgesteld in 'te lage eis' voor verdachte die hem hulpeloos achterliet

L. zegt ontzettend veel spijt te hebben en houdt daarnaast vol die ochtend geen fietser te hebben gezien. "Als ik had geweten dat ik u had aangereden, was ik gestopt. Het is verschrikkelijk wat ik hem en zijn familie heb aangedaan (...) Ik heb het niet met opzet gedaan."

Het slachtoffer vindt dat L. hoe dan ook had moeten stoppen om te kijken waar hij tegenaan was gereden. Hij is een voorbijganger die hem wél hielp heel dankbaar. "Anders had ik daar voor ik weet niet hoe lang gelegen."

De politie houdt L. later die dag aan bij zijn werk in Hilversum. De politie komt bij hem uit, omdat de werkbus waarin hij reed even verderop op beeld is vastgelegd. Daarnaast kan de politie stukken van de zijspiegel op de plaats van het ongeluk linken aan de kapotte spiegel van die bus.

Geen alcohol- of drugstest

Of er alcohol of drugs in het spel was, is niet meer te achterhalen. De politie liet L. na zijn aanhouding namelijk geen alcohol- en drugstest doen. Zelf ontkent hij iets te hebben gebruikt. Een paar maanden na het ongeluk werd L. nog wel een keer aangehouden voor rijden onder invloed.

De officier van justitie is van mening dat L. die dag niet goed genoeg heeft opgelet, maar de ernstige gevolgen van het ongeluk nooit heeft gewild. Daarom vindt ze dat hem de lichtste vorm van schuld moet worden aangerekend. Dat hij niet is gestopt moet wat haar betreft wel strafverzwarend werken. Zo komt de officier uit bij de taakstraf van tachtig uur met rijontzegging van drie maanden.

Zijn advocaat vindt dat dat laatste haar cliënt niet kan worden aangerekend, omdat hij de fietser niet zou hebben gezien. De rechter doet over twee weken uitspraak in de zaak.