Was 'kloosterhuisje' in Heiloo toneel van een beestachtige moord? Verdachte houdt het op zelfverdediging

Met een licht gekromde rug in een blauw poloshirt wordt de 58-jarige Egyptische Amsterdammer de rechtszaal binnen gebracht. De man met donkergrijs haar wordt bijgestaan door een tolk. Hij spreekt redelijk Nederlands, maar is de taal volgens zijn advocaat niet machtig genoeg om zichzelf te verdedigen.

Vermoord of per ongeluk gedood?

Zo begint de behandeling van een rechtszaak met gruwelijke details over onder meer het wegmaken van een lichaam door het in stukken te zagen. Maar ook een zaak waarin taal- en vertalingsproblemen voor verwarring zorgen.

Want heeft Emad A. in een afgeluisterd telefoongesprek met zijn ex-vrouw toegegeven dat hij Elias heeft vermoord of bedoelde hij gedood? Hij houdt het vandaag zelf op 'per ongeluk gedood'. Het gesprek met zijn ex leidde tot zijn arrestatie op 18 april.

De Syrische Amsterdammer Elias Assad, die als vermist was opgegeven, kwam in april vorig jaar om het leven in een huisje naast het terrein van Onze Lieve Vrouw Ter Nood, een bekend bedevaartsoord onder katholieken. Het huisje is eigendom van het Bisdom in Haarlem en wordt ter beschikking gesteld aan mensen 'even op adem moeten komen'.

Emad A., die net gescheiden was, zocht zijn toevlucht in Heiloo en kreeg eerst een kamer in het klooster toegewezen. Later mocht hij tijdelijk in het huisje logeren om vanuit daar te zoeken naar eigen woning.

'Alsof twee mannen elkaar afmaken'

Op 11 april had hij er zijn voormalige collega van een Italiaans restaurant in het centrum van Amsterdam uitgenodigd. Op camerabeelden is te zien dat het tweetal na een wandeling in het bosrijke gebied, het huisje binnenlopen. Die camerabeelden bevatten ook geluid.

Daar is even later een ruzie op te horen en een man die 'ai, ai' roept, en 'ik smeek je'. Een getuige hoort de ruzie en verklaart later dat het klinkt alsof twee mannen elkaar afmaken. Volgens Emad A. is hij het die 'au, au' in het Arabisch schreeuwt. Maar de moeder van Elias spreekt dat tegen.

