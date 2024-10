Zangeres Hannah Young scoort miljoenen streams, maar woont nog bij haar ouders

"Welkom in Velserbroek", zegt Hannah met een glimlach terwijl ze de deur van haar huis opent. Het is misschien verrassend dat een succesvolle zangeres nog bij haar ouders woont, in een gewone woonwijk in Velserbroek. De muziek die ze maakt, doet eerder denken aan zonnige stranden in Ibiza of villa's met zwembaden en cocktails in Los Angeles.

"Ik heb wel veel streams op Spotify, maar daar word je niet rijk van hoor", zegt Hannah. Ze kan in haar Nederland ook gewoon over straat zonder dat ze herkend wordt. Haar muziek is vooral populair in Frankrijk.

Hannah werd geboren in Ethiopië. Als baby werd ze geadopteerd door haar Nederlandse ouders. Moeder Nellie de Jong zag al vroeg het talent van Hannah. "Als peuter zette ze al haar knuffels in een kring en dan was ze alleen maar aan het zingen. Olifantje in het bos, laat je moeder toch niet los." Op de vraag wat Hannah van Ethiopië in zich heeft antwoord ze: "Ik ben heel relaxt. Ik doe niet aan stress, dat vind ik zonde van de tijd. Het relaxte zit ook in mijn muziek. Dat is echt het Afrikaanse in mij."