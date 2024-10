Ruim honderd nieuwe paspoorten onbruikbaar door productiefout

Het zijn drie kleine, voelbare lijntjes die bepalen of het paspoort geldig is of niet. Als het paspoort geen lijntjes heeft, zit er een productiefout in. Volgens de RvIG hebben 42 duizend Nederlanders die een paspoort hebben opgehaald tussen 30 september en 8 oktober een brief gekregen met een waarschuwing. Dat gebeurde ondere ander bij de uitgifte van een paspoort in Amstelveen.

Problemen bij controle

"Het paspoort met de productiefout is rechtsgeldig uitgegeven", laat een woordvoerder weten. "Toch wordt burgers afgeraden hiermee te reizen. Ze kunnen hierdoor problemen krijgen als hun paspoort wordt gecontroleerd."

Als er door controlerende instanties een afwijking in een ID wordt geconstateerd, kan volgens de woordvoerder leiden tot 'vervelende situaties' aan de grens. Wel zou het ministerie van Binnenlandse Zaken desnoods kunnen bevestigen dat de paspoorten authentiek zijn.

Wie zo'n paspoort met productiefout heeft gekregen, wordt aangeraden om een nieuwe aan te vragen. De kosten hiervoor worden vergoed.