Leegverkoop Kledingbank begonnen: "Hopen nog altijd op gouden telefoontje"

Het verdwijnen van de Kledingbank Noord-Holland Noord lijkt onafwendbaar. Ze moeten in december hun pand in Egmond aan den Hoef verlaten en zicht op een nieuwe locatie is er niet. Ook een inzamelingsactie voor de huur van een nieuw pand levert vooralsnog te weinig op. Duizenden minima dreigen straks elders hun kleding te moeten halen.