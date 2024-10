Uithoornse De Wieger 'enige geschikte plek' voor 190 asielzoekers, maar komen ze er echt?

Een groot deel van de ondernemers op het bedrijventerrein wacht het eerst maar even af. Zo ook bij de lokale kluswinkel: "Weet je, het mes snijdt aan twee kanten. Ja, je hoort wel zorgelijke dingen, bijvoorbeeld uit Ter Apel, maar die mensen vluchten echt niet zomaar naar een ander land. We zien eerst maar eens of ze überhaupt komen, dan kijken we wel verder."

Een enkeling reageert zelfs enthousiast op de plannen voor het gebouw, zoals in de dierenwinkel om de hoek: "Het gebouw staat nu toch leeg, dat is pas zonde. En ik heb familie wonen vlak bij de opvang langs de Legmeerdijk in Aalsmeer, en die heb ik nog geen moment horen klagen. Het zal wel wat loslopen."

Ondanks opvangplicht nog praten

Zolang de Spreidingswet nog bestaat, heeft de gemeente de plicht om de asielzoekers op te vangen, maar voordat de definitieve keuze wordt gemaakt voor De Wieger willen ze nog wel met betrokkenen gaan praten. "Het realiseren van opvangplekken is een opdracht van de gemeente. We gaan in aanloop naar de besluitvorming zeker nog met omwonenden en bedrijven in gesprek om aandachtspunten op te halen."